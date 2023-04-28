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Ракетный удар по многоэтажке в Умани: фоторепортаж с места трагедии

Фото: россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 28 апреля нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в городе Умань Черкасской области. В результате циничной атаки врага разрушен целый подъезд дома.

Фоторепортаж с места трагедии публикует РБК-Украина в своем материале ниже.

Корреспондент РБК-Украина сообщает, что спасатели все еще разбирают завалы поврежденного дома. Российская ракета разрушила практически весь подъезд. Остатки завалов продолжают гореть. Кроме того, взрывом выбило окна в соседних домах.

Что известно о ракетном ударе

Россия во время сегодняшней массированной атаки выпустила по Украине 23 ракеты, силы противовоздушной обороны сбили 21 вражескую цель.

Одна из российских ракет попала в многоэтажку в Умани, под завалами оказались люди. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате обстрела города повреждено около 10 многоквартирных домов, проводится поквартирный обход.

По состоянию на 13:50 известно о 15 погибших и по меньшей мере 18 раненых, половину из них госпитализировали. Среди раненых есть двое детей.

"Двое из них - дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось", - заявил президент Владимир Зеленский.

В Умани объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия отменены на неопределенный срок.

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