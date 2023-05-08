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Ракетный обстрел Одесской области: из-под завалов достали тело охранника

Фото: из-под завалов в Одесской области после ракетного удара 8 мая извлекли тело охранника (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 8 мая, из-под завалов продовольственного предприятия в Одесской области после ракетного удара извлечено тело погибшего.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Так, по ее словам, из-под завалов достали тело охранника.

Как сообщалось, одесские спасатели уже ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из составов логистической инфраструктуры, расположенный на территории Одесского района. До этого было известно о трех раненых и одного человека считали пропавшим без вести.

Напомним, российские оккупанты нанесли этой ночью по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря. До этого в Одессе раздались звуки взрывов вечером в воскресенье, 7 мая, на фоне объявленной в области воздушной тревоги.

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Одесса