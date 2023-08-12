Ракетная атака на Украину и массовое увольнение военкомов: новости за 11 августа

Россияне совершили ракетную атаку на Украину. При этом президент Владимир Зеленский объявил об увольнении военкомов.

Детальнее о том, что произошло в пятницу, 11 августа, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 580 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 252 780 военных.

По данным британской разведки, части белорусской армии проведут учения у стран НАТО. Их будут инструктировать наемники группы "Вагнера".

Ракетная атака на Украину

В пятницу в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" из МиГ-31К в направлении Киевской области. Вскоре в Киеве сообщили о нескольких взрывах, работала ПВО.

В Винницкой и Хмельницкой областях также сообщили о взрывах.

Впоследствии местные власти сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе Киева. Кроме того, в этом районе обломки упали на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Россияне ударили по Ивано-Франковской области

Российская ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик.

В Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей

В Купянском районе Харьковской области местные власти объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Пентагон о войне в Украине: ситуация не идеальна, но армия совершила чудо

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что ситуация на фронте в Украине далеко не идеальная. Но украинские войска совершили чудо, отбросив российских оккупантов на оборонительные позиции.

Он отметил, что в Украине продолжаются тяжелые и жестокие бои.

Германия готова предоставить Украине ракеты Taurus, но при одном условии, - Spiegel

Правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшие месяцы. В то же время канцлер Олаф Шольц хочет модифицировать ракеты, чтобы украинские войска не могли наносить удары по территории России.

Зеленский провел заседание СНБО по проверке ТЦК

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по результатам проверки работы ТЦК.

СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях, в частности, после прохождения проверки СБУ.

Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов

В Украине будут уволены все областные военкомы. По мнению президента, руководить военкоматами должны военные, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.

Шмыгаль анонсировал новую форму обучения в дистанционных школах

Кабинет министров принял решение о введении новой формы обучения в дистанционных школах. В частности, учащиеся будут изучать украинский компонент школьной программы. Это 6-8 часов в неделю. Остальные предметы дети овладеют в школах стран, где находятся.

Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Британией, - Ермак

Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Британией. Подобные обсуждения продолжаются с Соединенными Штатами.

Италия начала помогать с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе

Италия привлекла два авторитетных культурных учреждения, чтобы помочь восстановить Спасо-Преображенский собор в Одессе. Его в прошлом месяце обстреляла российская армия.

Египет отказывается передавать Украине оружие по просьбе США, - WSJ

Египет не планирует предоставлять свое оружие Украине в ответ на многочисленные просьбы Соединенных Штатов. Американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, попросили Египет поставить оружие Украине, желая помочь Киеву преодолеть нехватку боеприпасов.

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