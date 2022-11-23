Ракеты исчерпываются, но есть нюанс. В ВСУ сделали заявление по поводу "арсенала россиян"

РФ может самостоятельно производить ракеты, которыми она бьет по объектам инфраструктуры Украины. Но если она будет продолжать атаки в таком темпе, то возникает вопрос - успеет ли она пополнять запасы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Как обратил внимание спикер Воздушных сил, россияне во время массированной атаки выпускают по 100 ракет за один раз.
"Берем массированные удары, а белее всего РФ выпустила ракет 10-11 октября, а также 31-го и в ноябре - это уже было 96 ракет (ракетная атака 15 ноября - ред.). И если посмотреть на инфографику, которую опубликовало Минобороны, можно просчитать то, что и сделали в СНБО и делать такие предположения (что у РФ ракеты на 3-4 массированных удара по Украине - ред.)", - говорит Игнат.
То есть, другими словами можно предположить, что арсенала ракет России осталось на 3-4 удара, такие как РФ совершила 15 ноября, но есть нюанс.
"Но не стоит забывать, что враг запускает не только высокоточные ракеты, у них еще есть и советские. Например, Х-22. Да, они не точные, но их много у противника. По поводу С-300 - это совсем другие ракеты, которые они используют как террористическое средство вооружения против мирного населения в прифронтовых городах, потому что дальность их невелика", - объясняет Игнат.
При этом, что касается тех ракет, которые постоянно используются для ударов по критической инфраструктуре: Х-101, Х-555, "Калибр" и в том числе "Искандер", то некоторые из них противник может изготавливать, как и "Кинжалы".
"Поэтому они могут пополнять то, что тратят. Но, если они будут бить по инфраструктуре такими темпами, как они себе взяли в октябре, то очевидно, что их промышленность не успеет за такими ударами, потому что ракеты так быстро не производятся. И, во-вторых, - нужно иметь достаточно материалов и запчастей, что в условиях санкций для них вызывает проблемы", - подчеркнул Игнат.
Впрочем, он отметил, что РФ все же удается производить понемногу ракет - это факт, предприятия у россиян работают. При этом не исключено, что остатки запчастей для высокоточного оружия находятся на складах страны-агрессора.
Отметим, вчера глава Минобороны Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве оставшихся ракет у страны-агрессора.
По его данным, у врага осталось:
Напомним, после этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у РФ есть ресурс для 3-4 массированных ударов, которые равноценны атаке, произошедшей 15 ноября.
"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы", - сказал Данилов.
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