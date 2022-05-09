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Ракета влучила у вертоліт. В українському небі загинув заступник командувача ВМС

Фото: полковник Ігор Бедзай (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

В українському небі загинув заступник командувача Військово-морських сил з авіації полковник Ігор Бедзай. У його вертоліт влучила ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута.

"В українському небі загинув один з кращих офіцерів Військово-морських сил - полковник Ігор Бедзай, більш відомий як колишній командир 10-ї морської авіаційної бригади з Новофедорівки, біля Сак, Крим", - зазначив він.

За його словами, 2014 року Бездай був одним з небагатьох з командування флоту, хто організував особовий склад, підготував техніку і перегнав всю справну авіацію на континентальну частину

"Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли морську авіацію. Загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольота Мі-14 від ракети російського винищувача. Загинув у небі, яке любив і захищав", - додав Чмут.

Нагадаємо, раніше в бою на території Харківської області загинув журналіст Максим Мединський, який воював у складі Збройних сил.

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ВМСВійна Росії проти України