Рак картофеля угрожает урожаю: как распознать опасную болезнь и избежать потерь

Рак картофеля - опасное заболевание, угрожающее огородам и полям украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Рак картофеля - опасное карантинное заболевание, угрожающее агропроизводству. Его вызывает грибковый патоген Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, способный:
По информации экспертов, этот гриб-паразит является одним из наиболее опасных карантинных организмов, который представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственного производства.
В случае занесения возбудителя на поле вся продукция становится непригодной для реализации, а зараженный участок надолго теряет пригодность для выращивания картофеля и других культур.
Из-за устойчивости спор возбудителя в почве, ликвидация очагов требует:
Чаще всего это заболевание обнаруживается на приусадебных участках, но угроза распространения на сельскохозяйственные поля - остается очень высокой.
"Рак картофеля представляет угрозу не только для конкретного поля или фермерского хозяйства. В случае распространения возбудителя страдает весь аграрный сектор, усложняется экспортная деятельность и нарушается фитосанитарная безопасность государства", - объяснили в Госпродпотребслужбе.
Основным хозяином Synchytrium endobioticum является именно картофель (Solanum tuberosum). Заболевание поражает:
Наиболее типичным признаком являются бородавчатые наросты на клубнях, которые со временем становятся похожими на цветную капусту. При этом поражение приводит:
Это делает картофель непригодным для потребления или продажи.
Патоген передается различными путями, в частности через:
"Из-за высокой способности спор к выживанию в неблагоприятных условиях, распространение возбудителя может быть малозаметным, но стремительным", - отметили в Госпродпотребслужбе.
Госпродпотребслужба призывает агропроизводителей и владельцев приусадебных участков придерживаться комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление рака картофеля:
В случае выявления подозрительных симптомов (наростов) на клубнях или других частях растения украинцам советуют немедленно обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в конкретной области.
"Регулярно проверяйте поля - не игнорируйте даже малейшие симптомы", - отметили специалисты.
Граждан призвали также не принимать самостоятельных мер борьбы с заболеванием, ведь неправильные действия могут способствовать его дальнейшему распространению.
"Профилактика, мониторинг и соблюдение агротехнических требований - основа эффективной защиты урожая", - подытожили в Госпродпотребслужбе.
