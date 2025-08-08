Рак картофеля угрожает урожаю: как распознать опасную болезнь и избежать потерь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Чем опасен рак картофеля

Рак картофеля - опасное карантинное заболевание, угрожающее агропроизводству. Его вызывает грибковый патоген Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, способный:

полностью уничтожить урожай;

заблокировать выращивание картофеля на годы:

вызвать значительные экономические потери.

По информации экспертов, этот гриб-паразит является одним из наиболее опасных карантинных организмов, который представляет серьезную угрозу для сельскохозяйственного производства.

В случае занесения возбудителя на поле вся продукция становится непригодной для реализации, а зараженный участок надолго теряет пригодность для выращивания картофеля и других культур.

Из-за устойчивости спор возбудителя в почве, ликвидация очагов требует:

длительного времени;

строгого соблюдения агротехнических требований.

Чаще всего это заболевание обнаруживается на приусадебных участках, но угроза распространения на сельскохозяйственные поля - остается очень высокой.

"Рак картофеля представляет угрозу не только для конкретного поля или фермерского хозяйства. В случае распространения возбудителя страдает весь аграрный сектор, усложняется экспортная деятельность и нарушается фитосанитарная безопасность государства", - объяснили в Госпродпотребслужбе.

Рак картофеля (фото: dpss.gov.ua)

Как распознать это заболевание

Основным хозяином Synchytrium endobioticum является именно картофель (Solanum tuberosum). Заболевание поражает:

преимущественно - клубни и столоны;

реже - стебли и листья растений.

Наиболее типичным признаком являются бородавчатые наросты на клубнях, которые со временем становятся похожими на цветную капусту. При этом поражение приводит:

к деформации;

к загниванию клубней;

к полной потере товарного вида.

Это делает картофель непригодным для потребления или продажи.

Чем опасен рак картофеля и как проявляется (инфографика: dpss.gov.ua)

Пути распространения рака картофеля

Патоген передается различными путями, в частности через:

зараженный посадочный материал;

инфицированную почву (в том числе на колесах сельскохозяйственной техники);

тару;

навоз;

паводковые воды;

даже воздушные потоки - в случае высыхания зараженных остатков на поле.

"Из-за высокой способности спор к выживанию в неблагоприятных условиях, распространение возбудителя может быть малозаметным, но стремительным", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Как предотвратить распространение заболевания

Госпродпотребслужба призывает агропроизводителей и владельцев приусадебных участков придерживаться комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление рака картофеля:

использовать сертифицированный, здоровый посадочный материал, устойчивый к Synchytrium endobioticum;

осуществлять сортозамену каждые 4-5 лет (даже для устойчивых сортов), чтобы избежать адаптации возбудителя;

соблюдать севооборот - отдавать предпочтение выращиванию зерновых, зернобобовых и технических культур, избегать пасленовых;

не залуживать поля в очагах заражения (выращивание многолетних трав на таких участках неприемлемо);

обеспечивать пространственную изоляцию семенных посевов - не менее 1 км от производственных площадей;

на приусадебных участках - мыть клубни перед высадкой в слабом щелочном растворе;

уничтожать пораженные клубни и растительные остатки путем сжигания - не оставлять их на поле или на компостных кучах;

не использовать сырые зараженные клубни на корм скоту (только после термической обработки), ведь споры возбудителя не разрушаются в пищеварительном тракте животных.

Меры борьбы и пути распространения заболевания (инфографика: dpss.gov.ua)

Что делать в случае подозрения на рак картофеля

В случае выявления подозрительных симптомов (наростов) на клубнях или других частях растения украинцам советуют немедленно обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы в конкретной области.

"Регулярно проверяйте поля - не игнорируйте даже малейшие симптомы", - отметили специалисты.

Граждан призвали также не принимать самостоятельных мер борьбы с заболеванием, ведь неправильные действия могут способствовать его дальнейшему распространению.

"Профилактика, мониторинг и соблюдение агротехнических требований - основа эффективной защиты урожая", - подытожили в Госпродпотребслужбе.