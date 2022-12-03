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Не считают тела погибших? В СНБО объяснили, какая ситуация под Бахмутом сейчас

Фото: в СНБО объяснили, какая ситуация под Бахмутом сейчас (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские пропагандисты распространяют тезис о том, что украинское руководство якобы даже не считает тела погибших в Бахмуте (Донецкая область), поскольку потери там просто колоссальные. На самом деле речь идет не о потерях украинских военных, а оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"Враждебные Telegram-каналы распространяют слова командира добробата "Свобода" Петра Кузика, который в интервью заявил, что украинское руководство якобы даже не считает тела погибших в районе Бахмута, поскольку потери там просто колоссальные. Данное предложение было вырвано из контекста. В полной версии статьи Кузик под словом "они" подразумевает россиян, поэтому созданные публикации являются фейковыми!" - говорится в сообщении.

В ЦПД добавляют, что тактикой России в районе Бахмута есть огневой вал и набеги на позиции украинских военных большим количеством живой силы.

"Поэтому потери есть с обеих сторон, и это понятно", - констатируют в Центре.

В СНБО также приводят слова руководителя ОП Андрея Ермака, который утверждает: "Они (россияне, - ред.) кладут сотни людей в надежде, что им удастся ослабить нашу оборону… Ничего не меняется в орде. Люди там были "мясом" всегда, такими и останутся, пока не поднимут голову".

Также, по данным ЦПД, аналитики NYT утверждают: "…учитывая деградацию российских войск и нехватку боеприпасов после ряда неудач, эта цель (удержание Бахмута, - ред.) выглядит маловероятной, особенно после потери ими плацдарма на северо-востоке".

Как сообщалось, российские силы продолжают направлять значительную часть своих общих военных усилий и огневой мощи вдоль примерно 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг Бахмута.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, россияне пытались выполнить политические цели и бросили большое количество сил для того, чтобы захватить Донецкую область, но потерпели поражение.

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