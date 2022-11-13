На счету более 15 БПЛА и два Ка-52. Десантник сбил очередной российский "Орлан-10"

Житомирский десантник сбил очередной российский БПЛА "Орлан-10" скоростной ракетой Starstreak. На счету сержанта уже более 15 сбитых БПЛА и два вертолета Ка-52.

"Когда на охоту выходит воин-зенитчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины на псевдо "Кельт", россиянам напрасно надеяться, что они увидят снова свои беспилотники или вертолеты", - говорится в сообщении.

Известно, что военному чуть более 20 лет он учился на факультете лесного хозяйства в одном из украинских вузов. Тем не менее, к горе россиянам, весной этого года "Кельт" прошел подготовку за границей, и теперь не дает покоя врагам.