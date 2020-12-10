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Радуцький назвав необхідну кількість вакцинованих від COVID-19 для переривання ланцюга

Україна, Четвер 10 грудня 2020 23:45
Радуцький назвав необхідну кількість вакцинованих від COVID-19 для переривання ланцюга
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що, щоб перервати ланцюг захворювання на коронавірус в Україні, необхідно вакцинувати 18-19 млн осіб. За його словами, стійкого імунітету немає ще.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

Радуцький додав, що за кілька тижнів Міністерство охорони здоров'я та уряд нададуть покроковий план, як буде розподілятися вакцина.

"З тих 4 млн доз питання локдауну не знімає. На жаль. Мінімум нам треба провакцинувати 18-19 млн. Тоді ми зможемо говорити про переривання ланцюга. Тому що стійкого імунітету немає…Ми десь до середини літа будемо мати достатню кількість провакцинованих людей", - сказав він.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про продовження карантину до кінця зими з посиленими обмеженнями у період 8-24 січня.

Водночас Михайло Радуцький заявив, що, якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Україні погіршиться, то посилені обмеження можуть запровадити раніше 8 січня. Уряд зможе обрати нову дату посилення карантину та попередити про це за 7 днів до введення.

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