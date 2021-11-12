У Раду з наступного тижня не пропускатимуть невакцинованих: хто потрапить в будівлю

У Верховній раді запровадили обмеження на вхід до адмінбудівлі. Посилення карантину у парламенті стосуватиметься невакцинованих осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної ради.
Відповідно до розпорядження, народні депутати, працівники Апарату Верховної ради, помічники, представники ЗМІ й інші відвідувачі зможуть потрапити до будівлі лише за наявності одного з документів:
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що парламентський комітет планує запровадити додаткові умови допуску до адмінбудівель.