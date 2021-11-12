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У Раду з наступного тижня не пропускатимуть невакцинованих: хто потрапить в будівлю

Автор: Сергій Пишкін

У Верховній раді запровадили обмеження на вхід до адмінбудівлі. Посилення карантину у парламенті стосуватиметься невакцинованих осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної ради.

Відповідно до розпорядження, народні депутати, працівники Апарату Верховної ради, помічники, представники ЗМІ й інші відвідувачі зможуть потрапити до будівлі лише за наявності одного з документів:

  • сертифікату про вакцинацію, який засвідчуватиме щеплення однією або двома дозами;
  • негативного ПЛР-тесту, який діє протягом 72 годин;
  • негативного тесту на антиген до коронавірусу, який діє протягом 48 годин;
  • довідки про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що парламентський комітет планує запровадити додаткові умови допуску до адмінбудівель.

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