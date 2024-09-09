Советник главы Минстратегпрома погиб в ДТП вместе с супругой

"Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды Минстратегпрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", - сообщил он.

Прощание с Олейником состоится во вторник, 10 сентября, в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.

Замминистра Анна Гвоздяр уточнила, что в ДТП погибла также жена Олейника, Нина. Она добавила, что Ярослав был важной частью команды и искренним человеком, посвятившим свою жизнь борьбе с врагом.

Биография

Ярослав Олейник присоединился к Вооруженным силам Украины в 2017 году, служил в подразделении "Аэроразведка" как оператор дронов. Он участвовал в боях в Киевской, Черниговской и Харьковской областях, где помогал освобождать Купянск, а также активно обучал новых операторов дронов.