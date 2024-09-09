Советник главы Минстратегпрома погиб в ДТП вместе с супругой

В воскресенье, 8 сентября, в автомобильной аварии погиб Ярослав Олейник, известный под позывным «Локи», один из первых членов обновленной команды Министерства стратегических отраслей и промышленности.
Об этом заявил бывший министр стратегических отраслей и промышленности Александр Камышин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды Минстратегпрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", - сообщил он.
Прощание с Олейником состоится во вторник, 10 сентября, в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.
Замминистра Анна Гвоздяр уточнила, что в ДТП погибла также жена Олейника, Нина. Она добавила, что Ярослав был важной частью команды и искренним человеком, посвятившим свою жизнь борьбе с врагом.
Ярослав Олейник присоединился к Вооруженным силам Украины в 2017 году, служил в подразделении "Аэроразведка" как оператор дронов. Он участвовал в боях в Киевской, Черниговской и Харьковской областях, где помогал освобождать Купянск, а также активно обучал новых операторов дронов.
Напомним, 4 сентября Верховная Рада уволила Камышина. Он переходит на работу в Офис президента на должность стратегического советника президента.
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