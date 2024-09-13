В Раде призвали украинцев платить налоги за OnlyFans: реально ли это

Что предлагает Гетманцев

"Сфера создания платного контента на "Only Fans" гражданами Украины стремительно растет. Количество аккаунтов увеличивается в среднем в три раза каждый год. Напомню, что плательщик налога, который получает доходы из источников за пределами Украины, по результатам отчетного налогового года обязан подать налоговую декларацию, задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением", – написал Гетманцев 11 сентября в своем Telegram.

Добавим, что OnlyFans – компания, базирующаяся в Лондоне. Пользователи платформы дают эксклюзивный контент эротического характера своим подписчикам и за это получают деньги.

Гетманцев, к примеру, привел суммы заработка украинских пользователей платформы "Only Fans". Гражданка "С" получила за создание платного контента за несколько лет больше 4 млн. $, гражданка "К" – свыше 3 млн. $, а "Б" – около 1,8 млн. $.

"Положительно относясь к любому заработку, не связанному с насилием, настоятельно рекомендую таким гражданам все же выполнить налоговую обязанность – задекларировать доходы и уплатить налоги", – добавил чиновник.

Ранее Гетманцев сообщал, что за IV квартал 2023 года международные платформы заплатили почти $35 млн. НДС – так называемый налог на Google. Из них OnlyFans уплатил $1,3 млн.

Является ли законным заработок через OnlyFans

В Украине действует статья 301 УКУ, которая предусматривает уголовную ответственность за изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов.

Наказание за такой контент предусматривает:

за изображение – до 3 лет лишения свободы

за видео, кино и программы – до 5 лет

если такая продукция производилась группой лиц или доход от такого контента был в большом размере (больше $7600) – до 7 лет

Добавим также, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований, с января 2023 количество зарегистрированных дел по 301 статье УКУ резко возросло. В месяц их регистрируется до 360.

Число украинских аккаунтов на OnlyFans растет в три раза каждый год (фото: Freepik)

Можно ли увеличить поступление в бюджет за счет OnlyFans

"Создание контента для OnlyFans запрещено в Украине, оно несет за собой уголовную ответственность. В реестре есть много приговоров в отношении людей, которые там зарабатывают. Даже передача в личных сообщениях фотографий, содержащих эротические или порнографические элементы также наказываются законом. Такая деятельность у нас на уровне с проституцией. Поэтому, по сути, сейчас Гетманцев призывает украинцев платить налог на то, что запрещено", – говорит партнер юридической фирмы GRACERS Людмила Куса.

По ее словам, даже если такой контент будет выставлять не физическое, а юридическое лицо, это все равно не освобождает от ответственности.

По мнению Кусы, в случае легализации подобной деятельности, налоги от доходов на OnlyFans принесли бы больше поступлений в госбюджет, чем штрафы, которые сейчас налагаются за то, что люди создают такой контент.

"В июле этого года модель OnlyFans оштрафовали на 35 тысяч гривен за производство порнографии. А по данным Гетманцева, гражданка "С" зарабатывает 4 млн $. То есть суммы налогов от такой деятельности были бы гораздо больше, чем от штрафов", – говорит эксперт.

При этом Куса отмечает, что государству приходится тратить на то, чтобы отслеживать такой контент и доказывать, что он носит порнографический характер, а также платить за экспертизу этих материалов и уже после этого направлять их в суд.

"То есть государство тратит больше на то, чтобы доказать, что лицо занимается порно, чем если мы оставим эту ситуацию в правовом поле и будем брать за это налоги", – объясняет Куса.

Продвигают ли таким образом легализацию порнографии

Заявление Гетманцева о налоге от OnlyFans, которое противоречит украинскому законодательству, может свидетельствовать о том, что таким образом в Украине пытаются продвигать легализацию порнографии.

"В Верховной Раде давно зарегистрирован законопрект о том, чтобы легализовать порнографию, которая не содержит насилия или кадров с детьми. Если бы его приняли, это позволило бы снимать налог с украинцев, которые зарабатывают на OnlyFans, но пока эта деятельность нелегальна", – говорит. Куса.