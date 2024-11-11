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В Раде предлагают декриминализировать порно: о чем речь

В ВРУ зарегистрировали доработанный законопроект №12191 (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Верховной Раде зарегистрировали доработанный проект закона №12191, который преследует цель декриминализировать порно в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Что может изменить принятие законопроекта

Проект закона №12191 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (УКУ) относительно совершенствования его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности был зарегистрирован в парламенте 11 ноября.

Карта законопроекта №12191 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Один из его авторов - народный депутат Ярослав Железняк - рассказал в своем Telegram, что эта версия документа (в отличие от предыдущей) является более консервативной.

"После более года дискуссии с комитетом и рабочей группой, я рад сообщить о достижении компромисса. И хотя у нас были и эмоциональные баталии, но рад видеть вторым соавтором главу рабочей группы Владлена Неклюдова и членов правоохранительного комитета в соавторстве", - написал нардеп и уточнил, что законопроект подписали 28 человек.

По словам Железняка, документ предлагает изменить статью 301 УКУ так, чтобы "взрослых людей за снятые и распространенные видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет".

При этом уголовная ответственность останется за:

  • порно без согласия (порноместь, deep fake)
  • экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия)
  • порно с детьми и распространение среди детей (здесь некоторые положения предлагают усилить)

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Даже из-за этого дискуссию по 302 статье решили перенести на второе чтение", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что речь не идет о "легализации порно".

"Оно легализовано. И мы уже пару лет как миллионы налогов с того же OnlyFans собираем. Это - "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах. И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", - напомнил Железняк.

Пост Железняка (скриншот: t.me/yzheleznyak)

Напомним, ранее мы рассказывали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев призвал украинцев, зарабатывающих на аккаунтах в OnlyFans, задекларировать свои доходы и платить налоги.

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