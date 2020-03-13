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У Раді запровадять додаткову акредитацію для ЗМІ через коронавірус

Новини » Політика     13.03.2020 - 12:33
У Раді запровадять додаткову акредитацію для ЗМІ через коронавірус
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

До парламенту пропускатимуть обмежену кількість журналістів

На час дії карантину в Верховну раду буде допускатись обмежена кількість представників ЗМІ, які отримають додаткові бейджи для акредитації. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Всю інформацію нададуть представники прес-служби та Апарату парламенту.

"Хочу показати, що буде така форма нового бейджа на проміжок додаткової акредитації. Всю інформації нададуть представники прес-служби та Апарату ВР. Такі посвідчення будуть видаватись на телевізійні канали та інші видання", - заявив Разумков.

Він наголосив, що до парламенту пропускатимуть обмежену кількість журналістів.

"Ми багато спілкувались з представниками всіх фракцій та груп. Була пропозиція обмежити доступ і в тому числі для журналістів… Було прийняте рішення обмежити доступ для всіх, окрім журналістів, щоб ви могли працювати тут, на третьому поверсі. Фактично, ми вводимо систему: від одного каналу - одна знімальна група: це журналіст та оператор. А якщо ми говоримо про інші ЗМІ: це один представник від цього ЗМІ", - додав спікер ВР.

Нагадаємо, раніше Разумков підписав розпорядження "Про додаткові заходи щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби". Зазначалося, що до 3 квітня буде обмежений допуск до адміністративних будівель, споруд і службових приміщень ВР всіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату ВР, помічників-консультантів нардепів України, які працюють за строковим договором на постійній основі.

Як писало РБК-Україна, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Уряд вирішив, що до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, вузи. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб (в Києві - понад 60).

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