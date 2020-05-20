У Раді вимагають змінити формат роботи через коронавірус

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Аграрний комітет хочуть відправити на обсервацію

Частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Верховної ради "в режим комітетів". Ця вимога виникла у зв'язку з тим, що нардеп від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірусну хворобу.

Про це у своєму Telegram написав нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"У зв'язку з тим, що депутат від "Батьківщини" захворів на коронавірус, частина фракцій вимагає на кілька днів перенести роботу Ради "в режим комітетів". Без пленарних засідань. Крім того, хочуть, щоб весь аграрний комітет відправили на обсервацію. Але таке рішення знову паралізує роботу парламенту", - підкреслив парламентарій.

Нагадаємо, раніше глава Верховної ради Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту провести термінове засідання о 12:00.

Як писало РБК-Україна раніше, народні депутати вчора підтримали зміну графіка проведення пленарних засідань парламенту. За таке рішення проголосували 324 парламентарії.

Підкреслимо, заступник голови Ради Олена Кондратюк заявила, що народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірус. У середу, 20 травня, на засіданні парламенту відсутня уся фракція. Кондратюк зазначила, що всі депутати пішли на самоізоляцію.

Автор: Юлия Струк