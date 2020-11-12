Раді рекомендують не посилювати відповідальність за публічну образу військових

Верховній раді рекомендують не посилювати відповідальність за публічну образу військовослужбовців та волонтерів. Відповідне рішення ухвалив комітет з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет рекомендував відхилити проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо підсилення відповідальності за публічну образу військовослужбовців, волонтерів, учасників Революції гідності №3085", - сказано у повідомленні.

Законопроект пропонував доповнити Кримінальний кодекс статтею 1511 і встановити кримінальну відповідальність за публічну образу військовослужбовців, волонтерів та учасників Революції гідності.

Публічну образу цих категорій осіб передбачалося карати штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Ті ж дії з використанням засобів масової інформації або інтернету планувалося карати штрафом від п'ятдесяти до трьохсот таким мінімумів або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Найбільш жорстке покарання пропонувалося, якщо образи були вчинені організованою групою осіб, а також поєднані з поширенням завідомо неправдивих відомостей про вчинення військовими, волонтерами та учасниками Майдану тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За це загрожував штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, правоохоронний комітет рекомендує парламенту замінити довічне ув'язнення на більш м'яке покарання.

Як писало РБК-Україна, раніше цей комітет також рекомендував ВР відправити на доопрацювання законопроекти про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень.