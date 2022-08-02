У Раді розвіяли міфи про резонансний законопроект щодо вакцинації українців

Голова комітету з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький повідомив, що на останньому засіданні комітет розглянув більш як 1 тисячу поправок до другого читання законопроекту про систему громадського здоров’я (№ 4142). Він також розвіяв найвідоміші фейки про законопроект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радуцького у Facebook.
За його словами, основа мета законопроекту - визначити, як держава має протидіяти біологічним загрозам: функції держструктур та місцевої влади, обов’язки підприємств та громадян.
Втім, наголошує Радуцький, законопроект став мішенню інформаційних атак. "Знову розганяють безліч міфів, які не мають нічого спільного з текстом законопроекту. Наративи дуже схожі на тези пропагандистів Кремля", - додає Радуцький.
На його думку, СБУ має звернути увагу як на роботу російських ботоферм, так і на їхніх спільників в Україні.
Водночас він навів десятку найвідоміших фейків про законопроект № 4142, порівнявши вигадки та текст законопроекту.
Міф № 1: закон № 4142 запроваджує примусову вакцинацію населення
Міф № 2: закон № 4142 порушує конституційні права українців
Міф № 3: законопроект № 4142 надає уряду право проводити небезпечні експерименти на українцях
Міф № 4: закон № 4142 дозволяє забирати дітей у тих, хто не вакцинується сам і не вакцинує дитину
Міф № 5: на українцях дозволять випробовувати експериментальні препарати
Міф № 6: уряду дозволять конфіскувати майно невакцинованої людини
Міф № 7: усі дані про українців будуть внесені до єдиної електронної системи, уряд зможе використовувати їх у своїх цілях
Міф №8: українців, які відмовляться проходити обов’язкові медогляди, притягнуть до кримінальної відповідальності
Міф №9: дітям заборонять відвідувати заклади освіти без одного або декількох щеплень
Міф № 10: закон № 4142 змусить українців міняти дах будівлі, якщо вона зроблена з шиферу
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