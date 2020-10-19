Навчальний рік 2020: чи стали школи вогнищами коронавирусу

У Раді вважають, що школи не стали осередками поширення коронавірусу. Це питання обговорювалося на засіданні комітету з представниками МОЗ та МОН минулого четвера.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді".

Бабак каже, що загалом захворіли приблизно чотири тисячі дітей і приблизно шість тисяч вчителів.

"Хоча учнів у нас значно більше, приблизно у співвідношенні 10 до 1. Це проста логіка: якщо б дійсно школи були вогнищами заражень, то хворих серед дітей було би разів у десять більше, ніж вчителів. Тобто такої прямої кореляції і підтверджень ми не бачимо", - сказав він.

За другою версією, діти можуть безсимптомно хворіти COVID-19 і при цьому бути переносниками інфекції, але і цьому прямих підтверджень немає. За даними МОЗ, до поширення інфекції призводить навіть не стільки відвідування шкіл, скільки поїздки до них.

"За логікою МОЗ, великий ризик зараження під час поїздок в школу - в громадському транспорті. Тобто у нас більше чотирьох мільйонів дітей щодня добираються до школи, плюс вчителі та інший персонал. Сумарно це майже п'ять мільйонів людей, які їздять до школи кожен день", - пояснив Бабак.

Нагадаємо, у Раді розповіли, чи підуть діти в школу з листопада.

Зазначимо, сьогодні в Україні набули чинності оновлені зони карантину.