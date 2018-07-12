У Раді розповіли про причини високої смертності від раку в Україні

При потребі в 2,5 мільярда гривень на лікування онкохворих Кабмін виділив лише 709 мільйонів

У бюджеті на 2018 рік передбачено, що тільки 30% хворих на рак отримають лікування за схемою "гроші йдуть за пацієнтом". Про це заявила народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціною життя: чому Україна не може ефективно боротися з онкологічними захворюваннями".

На думку Ольги Богомолець, висока смертність від раку є наслідком катастрофічного недофінансування лікування онкохворих.

"Коли я називаю наші цифри смертності від раку в Європі, мої колеги відмовляються їм вірити, але це дійсно так. У бюджеті на 2018 рік передбачено, що тільки 30% хворих на рак отримають лікування за схемою "гроші йдуть за пацієнтом". Іншим доведеться шукати кошти самостійно або вмирати", - розповіла народний депутат.

За її словами, при потребі в 2,5 мільярда гривень на лікування онкохворих Кабмін виділив лише 709 мільйонів.

"Як голова комітету я зверталася до уряду з вимогою збільшити цю суму хоча б до 1,8 мільярдів гривень, але керівництво країни, мабуть, порахував, що у них є важливіші статті витрат, і наші вимоги були відкинуті", - повідомила Богомолець.

Разом з тим, у МОЗ зазначають, що, можливо, ситуація зміниться в кращу сторону після того, як почнеться реформа вторинного і третинного рівнів медичної допомоги, тобто звичайних лікарень і спеціалізованих медзакладів.

Так, в прес-службі МОЗ запевняють, що відомство зараз активно працює над розробкою гарантованого пакету медичних послуг для цих рівнів медичної допомоги.

Це документ, в якому буде чітко прописано, які медичні послуги оплачує держава, а які пацієнт повинен сплатити сам. Перший драфт пакета планується для опублікування навесні 2019 року. З цього часу почнеться дискусія з товариством з пріоритетних нозологіями (групами захворювань, - ред.) в гарантованому пакеті. Одним з важливих принципів формування пакета запобігання катастрофічних витрат сімей. Онкологічні випадки одні з таких", - кажуть у Моз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні у 2017 році захворювання раком було зареєстровано у 135,5 тис. чоловік.

Також повідомлялося, що Моз відправив ряд препаратів регіони за програмою державних закупівель "Доросла онкологія".

Так, за даними Моз, державний бюджет, виділений на закупівлю ліків на національному рівні, дозволяє покривати в середньому 45% від усього обсягу потреби.