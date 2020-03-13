У Раді закликають терміново прийняти рішення для боротьби з розповсюдженням коронавірусу

Влада має перестати боятися гострих питань та почати більш рішуче діяти під час пандемії коронавірусу, включаючи можливі зміни до бюджету і необхідні призначення. Про це написала в блозі для "Української правди" заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, передає РБК-Україна.

"Вже цієї миті ми повинні вибрати між двома сценаріями - рішучих дій, чесної розмови з громадянами, непопулярних, непростих рішень чи легковажності. На жаль, жоден з очільників нашої країни не сказав громадянам того, що сказала Ангела Меркель німцям - ризик захворіти мають більше ніж половина громадян. Я навмисно пом’якшую її слова - правда у відсотках дуже різка", - написала Кондратюк.

На її думку, Верховна Рада має терміново прийняти усі найважливіші рішення для боротьби з розповсюдженням коронавірусу, включаючи можливі зміни до бюджету і необхідні призначення.

"Парламент має брати на себе лідерство усвідомленого обмеження очних зустрічей великих груп людей – підтримати карантин власним прикладом, продовживши роботу у комітетах. І в цей же день попросити усіх журналістів, акредитованих для роботи у ВРУ, прийняти необхідні перестороги, або ж правила, нарешті, проголошеного урядом карантину та не ходити коридорами без діла, взяти й на себе лідерство і проводити через медіа роз’яснювальну роботу, замість нагнітання паніки та зради", - додала Кондратюк.

"Де медичні маски? Де антисептики? Де спеціальне обладнання? Чому ніхто в уряді хоча б ще місяць тому не подбав про збільшення виробництва хоч чогось з того, що зараз неможливо купити в аптеці? І хто зараз запитає – чому не виконане жодне з рішень уряду в період, коли прем’єр Гончарук назвав себе відповідальним за боротьбу з коронавірусом, запевняючи, що все гаразд? При всій повазі, я не розумію, як наш новий міністр охорони здоров’я буде провадити медичну реформу, оперувати, і одночасно дбати про зупинення пандемії в Україні", - додала вона.

Заступник голови Верховної Ради переконана, влада не може просити про відповідальність громадян, залишаючись безвідповідальними. "Сподіваюсь, що колеги з монобільшості мене почують, як голос опозиції та здорового глузду", - резюмувала Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що статистика в Україні по коронавірусу одна з кращих в порівнянні з іншими країнами світу.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.