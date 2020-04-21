У Раді ухвалили рішення по закону про в'їзд іноземців з країн, де є спалах COVID-19

Комітет з питань інтеграції України з ЄС на позачерговому засіданні ухвалив висновок щодо законопроекту про захист населення від розповсюдження інфекційних хвороб, яким передбачається обмеження в'їзду іноземців з країн, де є спалах коронавірусу. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, члени комітету розглянули відповідний законопроект №3321 щодо надання можливості Кабінету міністрів встановлювати тимчасові обмеження або заборону в’їзду на територію України іноземних громадян, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також встановлювати заборону на виїзд громадян України за межі території України.

Підкреслюється, що, за висновком комітету, запропоновані законопроектом №3321 норми до ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про захист населення від інфекційних хвороб" не враховують усі принципи та рекомендації Міжнародних медико-санітарних правил згідно з Угодою про асоціацію.

"Відповідно до ухвали комітету: проект закону не суперечить цілям Угоди про Асоціацію, оскільки спрямований на захист населення від розповсюдження інфекційних хвороб, зокрема, COVID-19, водночас потребує доопрацювання з урахуванням міжнародно-правових зобов’язань України та з метою приведення його у відповідність до Міжнародних медико-санітарних правил, які Україна має імплементувати згідно з Угодою про асоціацію", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, КМУ 10 квітня вніс до Верховної ради законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від розповсюдження інфекційних хвороб".

Як писало РБК-Україна раніше, даний проект закону КМУ схвалив на своєму засіданні 8 квітня.