У Раді представили держбюджет, а МОЗ оновив протокол лікування коронавируса: новини за 18 вересня

Кабінет міністрів представив у Верховній раді державний бюджет на 2021 рік, Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування коронавируса, поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 18 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні оновили зони карантину: що змінилось

Державна та регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину. Нове карантинне зонування набуде чиності 21 вересня.

Відповідно до нового поділу України на карантинні зони, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль вийдуть з "червоної зони". Сама зона з найбільш жорсткими обмеженнями істотно скоротиться з початку наступного тижня

Кабмін представив у Раді держбюджет на 2021 рік: основні показники

Кабінет міністрів представив у Верховній раді державний бюджет на 2021 рік. У Міністерстві фінансів наполягають, що проект державного бюджету-2021 збалансований і реалістичний.

Названі сновні показники бюджету-2021.

Україна не буде вносити в Конституцію особливий статус Донбасу, - Резніков

Віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков заявив, що Україна не буде прописувати в конституції особливий статус Донбасу. Він підкреслив, що мінські угоди вимагають змін.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду.

Резніков нагадав, що таку позицію висловив президент України Володимир Зеленський під час грудневого саміту минулого року лідерів "нормандського формату" в Парижі.

Фокін вважає за необхідне оголосити загальну амністію: без цього не буде миру

Заступник голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольд Фокін вважає за необхідне оголосити загальну амністію. За його словами, без цього не можна досягти миру на Донбасі. Про це Фокін заявив в ефірі "Українського радіо".

Він зазначив, що неможливо буде провести вибіркову амністію. При цьому Фокін додав, що це не означає, що необхідно помилувати злочинців, ґвалтівників і вбивць.

"Треба почати по-справжньому розводити війська. Треба відводити важку техніку. А далі, не можна розраховувати на мир у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію", - сказав Фокін.

Напад на Балуха: поліція затримала підозрюваного

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що співробітники правоохоронних органів затримали підозрюваного у нападі на колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха.

Ним виявився киянин, 1988 року народження. Затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають від семи до десяти років позбавлення волі.

МОЗ оновив протокол лікування коронавірусу: що змінилось

Міністерство охорони здоров'я оновлює протокол лікування коронавірусу. Розширили схему використання лікарських засобів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Основними змінами стали: внесення розширення використання глюкокортикоїдів, визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії.

Бабине літо повернеться в Україну ще двічі: коли чекати тепла

Погода в Україні готує сюрпризи й синоптики обіцяють ще дві хвилі бабиного літа. Регіони України все ще знаходяться в стані метеорологічного літа, а це означає, що тепло ще повернеться і порадує жителів країни гарною погодою.

Як розповіла синоптик Тетяна Адаменко, заморозки в Україні були пов'язані з переміщенням атмосферного фронту з Арктики. 18 вересня стало найхолоднішим днем, а після – температура знову піде вгору.