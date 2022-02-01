Раді пропонують ввести обов'язкову перевірку на сп'яніння для учасників ДТП

Зокрема, пропонується ч. 1. ст. 226 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити пунктом про те, що у разі ДТП з постраждалими водіїв необхідно перевірити на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння, або перебування під лікарськими препаратами у обов'язковому порядку.

Зазначимо, на сьогодні така перевірка проводиться, якщо у поліції є підстави вважати, що водії перебувають у стані сп'яніння.

Також пропонується п. 2 ч. 3 ст. 214 Кримінального кодексу доповнити пропозицією про те, що при скоєнні ДТП проводиться обов'язковий медичний огляд водія.