Раді пропонують направити майже 100 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді створити у складі державного бюджету Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками в обсязі 97,1 млрд грн, з метою запобігання поширенню та подолання негативних наслідків на території України цієї хвороби. Про це свідчить проект закону про зміни до держбюджету-2020.

Пропонується, що кошти Фонду будуть спрямовані на:

фінансове забезпечення галузі охорони здоров’я (додаткові доплати до заробітної плати медпрацівникам, придбання медичного обладнання та витратних матеріалів (швидкі експрес-тести, аналізатори ПЦР на COVID-19, витратні матеріали для вірусологічних лабораторій, апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту, тощо);

соціальний захист (доплати громадянам України, надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та надання трансферту Пенсійному фонду України);

відновлення видатків та надання кредитів за бюджетними програмами, які були скорочені у зв’язку зі створенням Фонду;

поповнення резервного фонду державного бюджету.

Також, у законопроекті передбачено норму, що у разі необхідності збільшення обсягу Фонду, Мінфін за рішенням Кабміну може здійснювати понадпланові запозичення.

При цьому для створення Фонду були переглянуті видатки за рядом інших бюджетних програм. Так, передбачається скорочення видатків та надання кредитів, зокрема на:

виплату пільг та житлових субсидій громадянам - 8,2 млрд грн;

державного фонду регіонального розвитку - 7,5 млрд грн;

підтримку та розвиток об’єднаних територіальних громад - 2,1 млрд грн;

виплату деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення (перенесено термін запровадження підвищених розмірів деяких соціальних виплат з 1 січня на 1 липня 2020 року) - 1,9 млрд грн;

функціонування Фонду енергоефективності - 1,6 млрд грн;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - 1,2 млрд грн;

статистичні спостереження - 1,2 млрд грн;

капітальні видатки центральних органів виконавчої влади - понад 1 млрд грн;

проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" - 0,9 млрд грн;

видатки на відрядження органів державної влади - близько 0,7 млрд грн.

Разом з тим проектом збільшено на 3 млрд грн обсяг резервного фонду на здійснення непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.

Також у документі враховано перерозподіл бюджетних призначень для фінансування нагальних поточних потреб, а також передбачено додаткові видатки, зокрема на:

фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду в сумі 19,7 млрд грн;

обслуговування державного боргу - 3,3 млрд грн;

реструктуризацію вугільної галузі (оплата праці шахтарям) - 1,6 млрд грн, тощо.

Нагадаємо, раніше в Раді з'явився текст законопроекту Кабміну про зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, уряд на засіданні 29 березня схвалив оновлений макроекономічний прогноз.

Кабмін переглядає бюджет-2020 року, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом, жертвами якого в Україні вже стали 11 осіб.