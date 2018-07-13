У Раді поки немає голосів за конституційну реформу, - Парубій

За словами спікера, подібна реформа держуправління наразі проводиться у багатьох європейських країнах

Сьогодні у парламенті не вистачає достатньої кількості голосів за конституційну реформу. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Конституційна реформа, за словами спікера, має встановити чітке порозуміння між гілками влади.

"У чому є логіка змін до Конституції. Задум полягає у тому, щоб не було дуалізму влади і протистояння. Коли правила гри закладені неправильно, то це неминуче викликає конфлікт: коли у співвідношенні між гілками влади немає чіткого порозуміння. Я є великим прихильником конституційної реформи. Я розумію, що станом на сьогодні ми ще не маємо в залі необхідної кількості голосів, але дискусію навколо цих змін вважаю правильною. Конституційну реформу необхідно проводити", - повідомив Парубій.

За його словами, подібна реформа держуправління наразі проводиться у багатьох європейських країнах. Зокрема, у Молдові і Грузії.

"Коли у нас обов’язки виконавчої влади розподілені між Кабінетом міністрів та Адміністрацією президента - це неминуче буде призводити до непорозумінь… Коли ми говоримо про парламентську республіку, мається на увазі впорядкувати співвідношення між гілками влади. Чітке розмежування законодавчої, виконавчої та судової влади - це і є повноцінна система державного управління", - наголосив спікер.

Нагадаємо, Парубій заявив, що народні депутати можуть проголосувати за зняття недоторканності у вересні-жовтні.