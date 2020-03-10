У Раді планують створити ТСК щодо розслідування вбивства Шеремета

Профільний комітет Верховної ради розгляне проект постанови "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства Павла Шеремета". Про це йдеться у порядку денному комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР на 11 березня.

Згідно даних на сайті парламенту, проект постанови ініційований народним депутатом Іриною Фріз.

"Про проект постанови Верховної ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства Павла Шеремета №2756", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці лютого слідство заявило, що продовжує процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних розшукових дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Представники слідчої групи відзначали, що на цю мить також проводиться 32 судові експертизи.

Як писало РБК-Україна, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка, якого нещодавно Рада відправила у відставку, повідомляв, що для передачі в суд матеріалів справи про вбивство Шеремета на даний момент зібрана недостатня кількість доказів. При цьому підозри фігурантам справи генпрокурор вважав обґрунтованими.

Додамо, слідчим Нацполіції доручили перевірити версії невинності фігурантів справи Шеремета, про які заявляли їхні адвокати.