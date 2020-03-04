У Раді визначилися з форматом голосування за новий уряд

Верховна рада під час ухвалення складу нового уряду голосуватиме пакетно, але з переліком посад і прізвищ. Про це повідомила голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету Верховної ради з питань нацбезпеки депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Верещук, депутати голосуватимуть лише за тих міністрів, прізвища яких буде зачитані.

"Окремо буде міністр оборони проголосовано і міністр закордонних справ. Ви побачили, що не можна голосувати за одну людину в якості прем’єра з питань європейської інтеграції та міністра закордонних справ. Тому голова МЗС буде Кулеба, а міністром з питань європейської інтеграції буде Пристайко", - заявила Верещук

"Ми будемо голосувати пакетно, але з переліком посад і прізвищ. Тобто ті прізвища, які будуть прочитані - вони будуть проголосовані", - додала вона.

Нагадаємо, 4 березня у Верховній раді планується голосування щодо відставки прем’єр-міністра Олексій Гончарука та призначення нового прем’єра та нового складу уряду.

Раніше джерело у фракції "Слуга народу" повідомило, у фракції не вистачає голосів за новий склад Кабінету міністрів для голосування пакетом.