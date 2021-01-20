У Раді пояснили, навіщо в Україні створять реєстр вакцинованих від COVID

Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

В Україні планують створити реєстр вакцинованих від коронавірусу, щоб відстежувати кількість щеплених громадян та можливі ускладнення. Також він потрібен, щоб впровадити електронні паспорти про вакцинацію.

Про це заявив глава комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Буде створено реєстр вакцинованих з дуже багатьох причин. По-перше - ми повинні знати кількість вакцинованих, і без реєстру це буде дуже важко зробити. По-друге - ми повинні відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації. По-третє - міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів вакцинованих ", - заявив він.

Радуцький додав, що початок вакцинації в Україні заплановано на другий тиждень лютого. В ході вакцинації планують прищепити не менше 50% населення країни безкоштовно.

Нагадаємо, в кінці грудня в Раду внесли постанову про Національний план вакцинації населення України від коронавірусу. Одним з пунктів постанови було створення окремого реєстру вакцинованих осіб.

Пізніше президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів прискорити процес створення реєстру вакцинованих.