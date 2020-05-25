У Раді пояснили, за рахунок чого Україна уникла масштабної епідемії коронавірусу

Україна уникла масштабної епідемії коронавіруса завдяку завчасному запровадженню карантину. В результаті на сьогодні немає надмірного навантаження на систему охорони здоров'я.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пішли на поступки: чому влада вирішила виводити країну з карантину".

Як пояснив РБК-Україна голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький ("Слуга народу") дії Кабміну дозволили уникнути масштабної епідемії.

"Всі ці показники в комплексі зараз дозволяють переходити на адаптивний карантин, тобто вводити послаблення окремо в кожній області, в залежності від епідемічної ситуації. І навпаки - підсилювати. Якщо у Чернівецькій області статистика погана, то там пом'якшень не буде. Але якщо, наприклад, в якійсь іншій області ситуація значно краща, то чи мають всі її жителі перебувати під жорсткими обмеженнями? "- підкреслив Радуцький.

У той же час він підтвердив, що ослаблення карантину обумовлено в тому числі й економічними причинами.

"У нас немає такого запасу міцності, як, наприклад, у економічної системи США. Ми повинні відновлювати економічну активність, запускати підприємства, дотримуючись санітарно-гігієнічних і карантинних норм", - додав Радуцький.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів РБК-Україна, що Кабмін вирішив піти на послаблення карантину через динаміку захворюваності та соціально-економічну ситуацію.

До цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що після скасування карантину в Україні залишиться необхідність носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції.