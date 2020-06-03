У Раді назвали число нардепів, що знаходяться на лікарняному через коронавірус

У Верховній раді назвали число народних депутатів, що знаходяться на лікарняному у зв'язку з коронавірусною хворобою. Двоє з них - члени фракції "Слуга народу".

Про це сказала заступник глави фракції СН Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, усього на лікарняному через COVID-19 знаходяться троє парламентарів.

"Зараз троє народних депутатів - із них двоє представників нашої фракції - на лікарняному у зв'язку із коронавірусом... Це Валерій Божик, Юрій Арістов із нашої фракції та Мейдич - "Батьківщина", - зазначила замглави СН.

Парламентар підкреслила, що поки нових випадків захворювання у парламенті не фіксували.

Також Кравчук запевнила, що інші народні депутати слідкують за симптомами і роблять необхідні тести у разі необхідності.

Нагадаємо, 28 травня стало відомо, що нардеп від СН Валерій Божик заразився коронавірусом, його ізолювали.

Як писало РБК-Україна, у цілому відомо близько 15 випадків захворювання COVID-19 серед народних депутатів України.