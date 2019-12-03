У Раді мають намір щодня продовжувати роботу до вичерпання порядку денного

У грудні у Верховній раді України планують щодня продовжувати роботу до закінчення всіх питань порядку денного. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нардепи вирішили працювати довше, щоб вичерпати весь порядок денний.

"Щоб у нас не накопичувалися борги, і ми не увійшли в новий рік з боргами. Можливо, ще проголосуємо за один або два дні на наступному тижні, щоб попрацювати в пленарному режимі. Я думаю, що два дні буде ", - додав Арахамія.

Він підкреслив, що в грудні не буде додаткового пленарного тижня

"Ми не хочемо ще один тиждень робити пленарним. Адже люди хочуть попрацювати перед Новим роком в округах. Ми не хочемо позбавляти їх цієї можливості", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у керівництві фракції "Слуга народу" сталися зміни. Зокрема, нардеп Дмитро Соломчук більше не є заступником голови фракції.

Сьогодні парламент підтримав дострокове припинення повноважень народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Кубракова і Олексія Кучера, який очолили "Укравтодор" і Харківську ОДА відповідно.