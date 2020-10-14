У Раді на коронавірус захворіли близько 90 осіб, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Станом на сьогодні на коронавірус у Верховній раді захворіли близько 90 осіб. Це не тільки народні депутати, а й співробітники апарату парламенту.

Про це розповів голова ВР Дмитро Разумков під час спілкування з журналістами біля будівлі парламенту.

За інформацією Разумкова, коронавірусом хворіють або вже перехворіли близько 60 народних депутатів, але кожного дня фіксують нові випадки.

"Понад 20 людей всього перехворіло в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли на цьому тижні. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це в апараті. Щодо нардепів останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього перебороли або хворіють", - заявив він.

Водночас Разумков зазначив, що попри коронавірус, Рада не планує йти на карантин.

"Рада минулого разу не йшла на карантин, і цього разу не буде йти на карантин. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але ВР, як єдина законодавча інституція в Україні, не буде йти на карантин", - наголосив спікер парламенту.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про захворювання на коронавірус нардепа від "Батьківщини" Сергія Євтушка. Родина нардепа також хворіла на COVID-19.

До цього коронавірус підтвердили у голови "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

Крім того, інфікувалися коронавірусом нардепи Нестор Шуфрич та Ігор Палиця.