У Раді хочуть заслухати Степанова по ситуації з коронавірусом в Україні

У Верховній раді України хочуть заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова по ситуації з коронавірусом. Його можуть заслухати на годині запитань до уряду.

Про це заявив заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході погоджувальної ради парламенту.

"Хотілось би не забути запросити на годину запитань до уряду пана Степанова, міністра охорони здоров'я, тому що та ситуація, яка розгортається... Точно, є до нього багато запитань щодо боротьби з епідемією, карантинних заходів", - сказав парламентар.

Відзначимо, Степанов заявив, що в Україні з травня майже в чотири рази збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус. При цьому кількість проведених тестувань зросла майже в 2,5 раза.

За його словами, протягом минулого тижня госпіталізовано були 2829 осіб через коронавірус. При цьому в період з 18 по 24 травня кількість госпіталізацій становила 749.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 2145 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих перевищила 121 тисячу.

РБК-Україна також писало, що МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують хворих на коронавірус, через можливу відсутність ліків.