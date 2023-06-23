Совбез ООН сегодня обсудит угрозу теракта на ЗАЭС и последствия подрыва Каховской ГЭС

В пятницу, 23 июня, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на очередном заседании обсудит угрозу теракта на Запорожской АЭС и последствия подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Собрание инициировали Соединенные Штаты Америки и Албания. Известно, что от ООН выступит заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Она предоставит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине, как указано в секретариате Совета Безопасности.
В расписании заседаний Совбеза вопрос назвали "поддержание мира и безопасности Украины". Встреча начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву).
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по данным разведки и службы безопасности Россия может совершить террористический акт с выбросом радиации на ЗАЭС.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак передал советнику президента США Джо Байдена данные украинской разведки о планах российских военных, в том числе по ЗАЭС.
Российские войска, 6 июня, взорвали Каховскую ГЭС. Теракт вызвал масштабную экологическую катастрофу. Вода затопила десятки населённых пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Погибли по меньшей мере 21 человек.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что общий экологический ущерб оценивается в сумму 1,5 млрд долларов.
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