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Совбез ООН сегодня обсудит угрозу теракта на ЗАЭС и последствия подрыва Каховской ГЭС

Фото: Совбез ООН обсудит ситуацию на ЗАЭС и Каховской ГЭС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В пятницу, 23 июня, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций на очередном заседании обсудит угрозу теракта на Запорожской АЭС и последствия подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Собрание инициировали Соединенные Штаты Америки и Албания. Известно, что от ООН выступит заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Она предоставит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине, как указано в секретариате Совета Безопасности.

В расписании заседаний Совбеза вопрос назвали "поддержание мира и безопасности Украины". Встреча начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (17:00 по Киеву).

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по данным разведки и службы безопасности Россия может совершить террористический акт с выбросом радиации на ЗАЭС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак передал советнику президента США Джо Байдена данные украинской разведки о планах российских военных, в том числе по ЗАЭС.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Российские войска, 6 июня, взорвали Каховскую ГЭС. Теракт вызвал масштабную экологическую катастрофу. Вода затопила десятки населённых пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Погибли по меньшей мере 21 человек.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что общий экологический ущерб оценивается в сумму 1,5 млрд долларов.

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Запорожская АЭСООН