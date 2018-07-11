Рада завтра внесе поправку щодо ВАКС, - Парубій

Спікер також наголосив, що порядок денний на четвер не буде кардинально змінено

Ключовим питанням останнього пленарного четверга у Верховній раді України (ВРУ) буде внесення поправки до закону про судоустрій та статус суддів у зв’язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Про це повідомив спікер Верховної Ради України (ВРУ) під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Парубій зазначив, що завтра ключовим питанням порядку денного буде внесення поправки в законопроект №7441 "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

"Я думаю, що це рішення буде ключовим. Сьогодні має відбутись комітет. Це відкриє нам можливість внести правку в закон № 7441 і, відповідно, завершити питання закону про створення ВАКС", - заявив Парубій.

Спікер наголосив, що порядок денний на четвер не буде кардинально змінено.

"Можу сказати, що порядок денний на четвер не буде кардинально мінятись. Це буде пленарний наш завтрашній заключний день. Ми очікуємо і рішення по кримінальним проступках. Якщо буде рішення комітету, завтра можемо увійти в розгляд цього законопроекту. Він дуже важливий для правоохоронної системи. Я сподіваюсь, що ми зможемо завершити пленарну частину сесії на важливому рішенні антикорупційної правки, яка підсумує всі реформи цієї весни і початку літа", - додав він.

Раніше Парубій заявив, що після внесення поправки в закон про судоустрій та статус суддів усі справи Національного антикорупційного бюро будуть переходити в юрисдикцію Вищого антикорупційного суду.

Він також зазначив, що комітет у середу розгляне внесення поправок у закон про судоустрій та статусу суддів у зв’язку з прийняттям закону про запуск ВАКС.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив план щодо створення Вищого антикорупційного суду України.