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Рада завтра працюватиме до вичерпання порядку денного

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Понеділок 13 грудня 2021 22:08
Рада завтра працюватиме до вичерпання порядку денного Фото: Рада завтра працюватиме до вичерпання порядку денного (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 14 грудня Верховна рада працюватиме до вичерпання порядку денного. Таким чином, фракція вирішила не призначати позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Вирішили не робити позачергового засідання, а проголосувати в першій половині дня за те, щоб продовжити роботу Верховної Ради до вичерпання питань порядку денного. Орієнтуємося за часом, що десь будемо працювати до 19: 00", - заявив він.

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