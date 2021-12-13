Рада завтра працюватиме до вичерпання порядку денного
Фото: Рада завтра працюватиме до вичерпання порядку денного (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 14 грудня Верховна рада працюватиме до вичерпання порядку денного. Таким чином, фракція вирішила не призначати позачергове засідання парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Вирішили не робити позачергового засідання, а проголосувати в першій половині дня за те, щоб продовжити роботу Верховної Ради до вичерпання питань порядку денного. Орієнтуємося за часом, що десь будемо працювати до 19: 00", - заявив він.