Рада заборонила сексизм у рекламі

У пояснювальній записці йдеться, що щорічно в Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та в офіс омбудсмена надходить понад 500 скарг на сексизм в рекламі. Тільки в 2019 році рекламодавці заплатили понад 2 млн гривень мільйонів гривень штрафів за поширення дискримінаційної реклами.

Така реклама містить твердження та/або зображення про інтелектуальний, фізичний, соціальний чи інший вид переваги однієї статі над іншою. Або містить твердження про стереотипність ролі чоловіка і жінки, або принижує гідність людини за ознакою статі.

Заборонено демонструвати насильство за ознакою статі, зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою залучення уваги споживача та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні відносини, які не мають прямого відношення до рекламованого продукту або способу його споживання.

У законі також прописані штрафи за дискримінаційну рекламу.