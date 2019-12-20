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Рада заборонила Кабміну встановлювати оклади працівникам ДБР

Новини » Політика     20.12.2019 - 15:56
Рада заборонила Кабміну встановлювати оклади працівникам ДБР
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За закон проголосували 277 парламентаріїв

Парламент схвалив за основу і в цілому законопроект № 2572 "Про внесення змін до деяких законів України про перезавантаження влади" з приводу визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 277 нардепів.

Так, відповідно до закону, з початку 2020 року порядок і розмір посадових окладів та іншого забезпечення держслужбовців визначає Кабмін, крім апарату ВР, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії.

Автор документа, нардеп від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський під час представлення законопроекту зазначив, що таким чином буде забезпечена гарантія незалежності ДБР.

"Предмет законопроекту полягає у тому, що потрібно забезпечити гарантію незалежності Державного бюро розслідувань, якою є оплата праці в розмірі, визначеному в законі про ДБР. Ми з вами 6 грудня проголосували за закон №2260, який ще не підписаний президентом і який залишає встановлені законом гарантії для цілого ряду органів, які передбачені також і моїм законом. Єдина різниця у цьому законі, що до переліку додано один орган - ДБР", - пояснив парламентарій.

Нагадаємо, раніше Рада підтримала в другому читанні законопроект №2260 про розділення політичних посад і державної служби.

Як писало РБК-Україна, нардепи також прийняли в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань. Документ уже підписав спікер Ради Дмитро Разумков і передав його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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