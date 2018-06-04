Рада вийде на голосування по антикорупційному суду в четвер, - Парубій

Глава парламенту назвав питання антикорупційного суду ключовим для держави на цьому тижні

Верховна рада України має вийти на голосування по законопроекту про антикорупційний суд у четвер, 7 червня 2018 року. Про це голова ВР Андрій Парубій сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нагадую, що попередній тиждень ми завершили на розгляді правок до законопроекту "Про антикорупційний суд". Я переконаний, що це ключове питання порядку денного. Ми маємо вийти на голосування у четвер", - заявив Парубій.

Глава парламенту назвав питання антикорупційного суду ключовим для держави на цьому тижні. За його словами, вже відбулись попередні консультації із головою комітету ВР з питань правової політики та авторами правок. Парубій наголосив, що у середу комітет збереться для розгляду поправок.

"По кількості авторів правок дуже важко прорахувати, але так виглядає, що завтра ми не встигнемо пройти усі правки. Напевно буде найбільш ефективно, щоб у четвер, коли буде найбільша концентрація депутатів у залі, ми змогли перейти до голосування", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий піти у відставку в разі, якщо антикорупційний суд не буде створений.