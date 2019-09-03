Рада продовжила роботу до вичерпання порядку денного

Робота Верховної ради України у вівторок, 3 вересня, продовжена до вичерпання порядку денного. Про це заявив голова Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, народні депутати проголосували за те, що працюватимуть після 18:00. Пропозицію про продовження роботи підтримали 317 парламентарів.

Зазначимо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук зазначав раніше, що робота ВР може затягнутися до 9 вечора.

"Нас попередили, що ми будемо працювати до години 20-21", - заявив Камельчук.

Нагадаємо, народні депутати почали розгляд у другому читанні закону про зняття депутатської недоторканності. Відзначимо, що сьогодні на засіданні Ради присутній президент Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність прийняти цей закон.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що у вівторок, 3 вересня, Верховна рада України 9 скликання знову може працювати до ночі. Корнієнко підкреслював, що нардепи працюватимуть до вичерпання порядку денного.

Додамо також, Корнієнко прогнозує, що розгляд проекту закону про зняття недоторканності може затягнутися на півдня.