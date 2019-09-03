ru
ua

Рада продовжила роботу до вичерпання порядку денного

Новини » Політика   

Цю пропозицію підтримали 317 нардепів

Робота Верховної ради України у вівторок, 3 вересня, продовжена до вичерпання порядку денного. Про це заявив голова Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, народні депутати проголосували за те, що працюватимуть після 18:00. Пропозицію про продовження роботи підтримали 317 парламентарів.

Зазначимо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук зазначав раніше, що робота ВР може затягнутися до 9 вечора.

"Нас попередили, що ми будемо працювати до години 20-21", - заявив Камельчук.

Нагадаємо, народні депутати почали розгляд у другому читанні закону про зняття депутатської недоторканності. Відзначимо, що сьогодні на засіданні Ради присутній президент Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність прийняти цей закон.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що у вівторок, 3 вересня, Верховна рада України 9 скликання знову може працювати до ночі. Корнієнко підкреслював, що нардепи працюватимуть до вичерпання порядку денного.

Додамо також, Корнієнко прогнозує, що розгляд проекту закону про зняття недоторканності може затягнутися на півдня.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Читати всі новини