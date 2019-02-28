Рада внесла зміни до законів щодо трансплантації

Підкреслимо, нардепи не проводили обговорення цього документу

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку". За документ проголосовал 231 парламентарий, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, нардепы не проводили обсуждение этого документа. Спикер Рады Андрей Парубий поставил документ на голосование сразу же после вступительного слова главы комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец.

Нормы закона

Законом предусматривается, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2020 года, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. Вместо этого организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

До начала работы ЕГИСТ и в течение 3 месяцев со дня начала ее работы решения о возможности или невозможности применения трансплантации реципиенту анатомического материала от донора-трупа принимается консилиумом врачей учреждения здравоохранения, в письмо (список) ожидания которого включен реципиент, в порядке очередности согласно такому письму (списку) ожидания.

При этом определяется, что до определению квалификационных характеристик трансплант- координаторов в учреждениях здравоохранения возможно назначение соответствующим приказом лиц, которые будут выполнять такие функции.

Также законом предусматривается:

снять полномочия заказчика медуслуг с центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией;

дополнить перечень субъектов организаций и оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией Национальной службой здоровья Украины, поскольку именно НСЗУ будет выполнять функцию заказчика медицинских услуг по трансплантации, как высокоспециализированной медицинской услуги, с 01.01.2020 года;

термин "деятельность, связанная с трансплантацией", к которой относится изъятие, перевозка, хранение анатомических материалов, трансплант-координация, определить как медицинскую услугу, которая даст возможность оплачивать такие услуги НСЗУ в рамках гарантированного пакета медицинских услуг;

расширить перечень лиц, являющихся близкими родственниками, дополнив такой перечень двоюродными братьями и сестрами, дядей, тетей, племянниками, что позволит расширить круг лиц для семейного донорства;

предусмотреть, что семейный врач может получать согласие на посмертное донорство и имеет право вносить такую ​​информацию в Единую государственную информационную систему трансплантации;

определить возможность донорства костного мозга от полнородных братьев или сестер в возрасте до 18 лет;

конкретизировать, что разрешается только международный обмен анатомическими материалами, а по гемопоэтических стволовым клеткам - разрешается их покупка - продажа;

предусмотреть внесение изменений в статью 290 Гражданского кодекса Украины, предоставив право на донорство гемопоэтических стволовых клеток в случаях, предусмотренных законом, лицам до 18 лет.

Напомним, в Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор", который будет заниматься налаживанием связь между всеми участниками процесса трансплантации.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018-го Минздрав начал закупки для создания Единой государственной информсистемы трансплантации.

Добавим, в мае 2018 года Рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора.