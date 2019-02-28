Рада внесла зміни до законів щодо трансплантації

Підкреслимо, нардепи не проводили обговорення цього документу
Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку". За документ проголосовал 231 парламентарий, передает корреспондент РБК-Украина.
Подчеркнем, нардепы не проводили обсуждение этого документа. Спикер Рады Андрей Парубий поставил документ на голосование сразу же после вступительного слова главы комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец.
Законом предусматривается, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2020 года, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. Вместо этого организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.
До начала работы ЕГИСТ и в течение 3 месяцев со дня начала ее работы решения о возможности или невозможности применения трансплантации реципиенту анатомического материала от донора-трупа принимается консилиумом врачей учреждения здравоохранения, в письмо (список) ожидания которого включен реципиент, в порядке очередности согласно такому письму (списку) ожидания.
При этом определяется, что до определению квалификационных характеристик трансплант- координаторов в учреждениях здравоохранения возможно назначение соответствующим приказом лиц, которые будут выполнять такие функции.
Также законом предусматривается:
Напомним, в Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор", который будет заниматься налаживанием связь между всеми участниками процесса трансплантации.
Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018-го Минздрав начал закупки для создания Единой государственной информсистемы трансплантации.
Добавим, в мае 2018 года Рада разрешила трансплантацию органов только с согласия донора.