Рада внесла зміни до ряду законів для протидії коронавирусу

Законопроект підтримали 312 народних депутатів
Верховна рада України прийняла за основу і в цілому законопроект №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", передає кореспондент РБК-Україна.
У цілому його підтримали 312 депутатів.
Відповідні зміни вносяться до низки кодексів та законів України. Ними вводиться:
Також законом забезпечується здійснення виплат соціальної допомоги, продовжено термін звернення за соцдопомогою і строки її виплати; відстрочено подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.
Нагадаємо, раніше Рада не внесла зміни до бюджету-2020 в рамках боротьби з коронавірусом. ВР планувала направити понад 97 млрд гривень на Фонд по боротьбі з коронавірусом.