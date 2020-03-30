Рада внесла зміни до ряду законів для протидії коронавирусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект підтримали 312 народних депутатів

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому законопроект №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", передає кореспондент РБК-Україна.

У цілому його підтримали 312 депутатів.

Відповідні зміни вносяться до низки кодексів та законів України. Ними вводиться:

підтримка для працівників і роботодавців в умовах поширення коронавірусу COVID-19;

розширені підстави для продовження процесуальних строків, встановлених судом або законом;

спрощується виробництво продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу.

Також законом забезпечується здійснення виплат соціальної допомоги, продовжено термін звернення за соцдопомогою і строки її виплати; відстрочено подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.

Нагадаємо, раніше Рада не внесла зміни до бюджету-2020 в рамках боротьби з коронавірусом. ВР планувала направити понад 97 млрд гривень на Фонд по боротьбі з коронавірусом.