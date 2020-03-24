Рада на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавірусний" пакет законів

Верховна рада у четвер, 26 березня, на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавірусний" пакет законопроектів для підтримки економіки і соціального захисту населення. Про це РБК-Україна повідомили джерела в парламенті.

Серед іншого, йдеться про матеріальну підтримку незахищених соціальних груп. Економічний блок, у тому числі, буде стосуватися змін у податкове законодавство.

Остаточні тексти документів можуть бути внесені в Раду вже ввечері вівторка, 24 березня.

Засідання парламенту буде проходити у звичайному режимі в будівлі Верховної ради. Однак депутатів попросять вжити додаткових заходів обережності. На засіданні вони повинні бути присутніми в респіраторах, захисних окулярах і рукавичках.

"Ми протестували онлайн-систему, але вона поки що більше підходить для засідань комітетів. Тим більше Конституція говорить, що депутати повинні збиратися для голосування в одному приміщенні", - уточнило джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, джерело агентства у фракції "Слуга народу" заявило, що нардепи можуть провести позачергове засідання парламенту в четвер, 26 березня, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Пізніше парламентарій від фракції СН Олександр Качура заявив, що вранці в четвер відбудеться зустріч фракції, а після неї - позачергове засідання ВР.

Як писало РБК-Україна, джерела агентства в керівництві фракції "Слуга народу" розповіли, що на нараді з главами фракцій обговорювався формат проведення позачергового засідання ВР. Однак, як пояснили співрозмовники, позачергове засідання не може відбутися дистанційно через те, що запропонований першим віце-спікером Русланом Стефанчуком законопроект про пленарні засідання ВР у режимі відеоконференції ще не прийнятий.