Рада збільшила видатки держбюджету: що відомо

Верховна рада збільшила видаткову частину державного бюджету на 80,9 млрд грн. За законопроект № 7523 проголосували 244 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, гроші хочуть спрямувати на:
"Також передбачені держгарантії для побудови експортної інфраструктури в країни ЄС, у тому числі залізничної колії", - розповів нардеп.
Джерела покриття:
- 4 млрд внутрішні запозичення
- 75,43 млрд зовнішні запозичення
- ~1,55 млрд грант ЄС (на підтримку с/г)
"Тобто буде збільшений граничний дефіцит бюджету та обсяг держборгу", - констатує Железняк.
Нещодавно Верховна рада зобов'язала ЗМІ забезпечувати своїх співробітників у зонах бойових дій страховкою та бронежилетами. Відповідний законопроект 7367 сьогодні ухвалили загалом.
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