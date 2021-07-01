Рада посилила відповідальність за домашнє насильство: що передбачає закон

Нардепи прийняли документ без обговорення. Його підтримали 336 парламентаріїв.

Закон передбачає, що військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, поліцейські несуть відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах. Однак до них не можуть застосувати громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт.

"У разі притягнення таких осіб до відповідальності за вчинення домашнього насильства направлення на проходження програми для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, здійснюється на загальних підставах", - сказано у документі.

Прописано, що вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі тягне за собою штраф у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 гривень) або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до десяти діб.

Особі, яка протягом року вже вчиняла таке правопорушення, загрожує штраф від 20 до 40 НМДГ (370-680 гривень) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адмінарешт на строк до п’ятнадцяти діб.