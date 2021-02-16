Рада пішла на перерву: Разумков збирає голів фракцій на нараду

Верховна рада пішла на перерву. Спікер парламенту Дмитро Разумков попросив голів фракцій та депутатських груп зібратися на нараду у нього в кабінеті.

Про це він сказав у ході засідання.

"Ми запропонували законопроект №4680, де чітко передбачено - газ "Укргазвидобування" - людям з націнкою в 30%... Зараз у мене в руках перерва. Зібрати усіх лідерів фракцій і наполягти на негайному голосуванні за цей закон", - зазначила глава фракції Юлія Тимошенко.

Заява надійшла від фракції "Батьківщина". У політсилі вимагають розгляду свого законопроекту щодо тарифів на газ для населення.

"Надійшла заява про реальну перерву з проханням зібрати голів депутатських фракцій та груп в кабінеті глави Верховної ради України", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що меморандум уряду з місцевою владою передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону. Меморандум забезпечить підготовку до наступного сезону.

Як писало РБК-Україна, НАК "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла. З 1 січня 2021 ціна газу складе 7 331,45 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 20,1% вище, ніж у грудні 2020 року (6 103,10 грн).