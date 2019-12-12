Рада створила ТСК щодо розслідування вбивства Гандзюк

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2302 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 347 нардепів.

"Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років. Метою Тимчасової слідчої комісії є перевірка відомостей та з’ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів", - сказано у тексті постанови.

Так, основні завдання ТСК:

проведення перевірки відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів;

проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами України нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів;

встановлення, збір інформації та отримання пояснень від осіб та/або підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, для розгляду яких утворено ТСК;

ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

"Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Василіва Ігоря Володимировича (фракція політичної партії "Слуга народу"), заступником голови Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Бобровську Соломію Анатоліївну (фракція політичної партії "Голос")", - вказано у постанові.

Нагадаємо, раніше перший заступник генпрокурора Віталій Касько заявив, що в справах про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета є істотне просування.

Як писало РБК-Україна раніше, Служба безпеки України та Генеральна прокуратура найближчим часом проінформують суспільство про нові вагомих результатах в справі Гандзюк.

Так, Генпрокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі про напад на Катерину Гандзюк.