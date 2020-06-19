Рада дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021

Фото: ліки (freepik)

Нардепи схвалили відповідний закон за основу і в цілому

В Україні подовжили дозвіл лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021 року. Верховна рада ухвалила відповідний законопроект №3636 за основу та в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 311 нардепів.

Цей акт подовжує до 1 січня 2021 року строк дії закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30 березня №539-IХ.

Закон №539-IХ дозволив лікувати хворих на коронавірус незареєстрованими ліками, що рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїля для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Підкреслимо, ці препарати зможуть застосовувати лише за згодою пацієнта або його близьких родичів. Мова про випадки, коли лише новий препарат може врятувати життя пацієнта.

Також цей документ дозволив використовувати зареєстровані ліки за показаннями, незазначеними в інструкції для медичного застосування за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування COVID-19.

Крім того, закон суттєво скоротив строки проведення передбачених законодавством процедур для проведення клінічних випробувань та реєстрації ліків.

Але даний документ діяв лише до 1 липня 2020 року. Тепер же він буде чинним до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, 1 квітня закон про забезпечення лікування коронавірусу №539-ІХ набрав чинності.

Як писало РБК-Україна, ВР схвалила цей закон за основу і в цілому у ході позачергового засідання парламенту 30 березня, за нього проголосували 312 парламентаріїв.

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Автор: Юлия Струк