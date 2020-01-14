Рада розблокувала підписання закону про призначення окладів працівникам ДБР

Парламент розблокував підписання законопроекту №2572 "Про внесення змін у деякі закони України про перезавантаження влади" з приводу визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, депутати провалили проект постанови №2572-П, яким пропонувалося скасувати закон. До розгляду цієї постанови підписання закону було заблоковано для спікера Ради Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Так, згідно із законом, з початку 2020 року порядок і розмір посадових окладів та іншого забезпечення держслужбовців визначає Кабмін, крім апарату ВР, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії

Нагадаємо, 20 грудня парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №2572, за документ проголосували 277 народних депутатів.

Як повідомляло РБК-Україна, депутати також ухвалили в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань. Закон вже набув чинності.

Додамо також, 27 грудня президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедиктову тимчасової головою Держбюро розслідувань. При цьому глава держави звільнив Романа Трубу з посади голови ДБР.